Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд в январе

Ян Брацкий
15:01 10.02.2022
Глава российского государства отметил решающую роль совместных действий стран ОДКБ в стабилизации обстановки в республике.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в минувшем январе республика столкнулась с международными бандами, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. Как отметил российский лидер, пришлось приложить немало совместных усилий для нормализации обстановки, но сегодня республика твердо стоит на ногах и развивается.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану. Но главную роль сыграло руководство, правоохранительные органы и вооруженные силы самого Казахстана», - сказал Путин.

Российский лидер отметил поступательное развитие двусторонних отношений между РФ и Казахстаном, а также постоянно растущий товарооборот между странами.

«Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот достиг 26,5 миллиарда долларов и набран хороший темп. Мы сотрудничаем на международных площадках. В этом году у нас юбилей - 30 лет с даты установления дипломатических отношений. Намечен целый ряд серьезных мероприятий», - добавил Путин.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города. Демонстрации в итоге переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, в ходе погромов в Казахстане были ранены около тысячи человек. Как, в свою очередь, информирует Генпрокуратура страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:01 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд в январе
14:28 В стране и мире
Видео
В СК заявили, что Киев игнорирует преступления против мирного населения в Донбассе
13:36 В стране и мире
В Кремле отреагировали на госпитализацию Жириновского
11:43 Спорт
Видео
Свищев призвал «не кошмарить» ситуацию с Валиевой на ОИ
12:32 В стране и мире
Видео
ФСБ назвала киевского студента организатором массовых «минирований» в России
Популярное
Лавров на встрече с главой МИД Британии поправил переводчицу
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.