Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд в январе

Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в минувшем январе республика столкнулась с международными бандами, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. Как отметил российский лидер, пришлось приложить немало совместных усилий для нормализации обстановки, но сегодня республика твердо стоит на ногах и развивается.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану. Но главную роль сыграло руководство, правоохранительные органы и вооруженные силы самого Казахстана», - сказал Путин.

Российский лидер отметил поступательное развитие двусторонних отношений между РФ и Казахстаном, а также постоянно растущий товарооборот между странами.

«Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот достиг 26,5 миллиарда долларов и набран хороший темп. Мы сотрудничаем на международных площадках. В этом году у нас юбилей - 30 лет с даты установления дипломатических отношений. Намечен целый ряд серьезных мероприятий», - добавил Путин.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города. Демонстрации в итоге переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, в ходе погромов в Казахстане были ранены около тысячи человек. Как, в свою очередь, информирует Генпрокуратура страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.