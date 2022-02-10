Названы главные темы предстоящих переговоров Лаврова и Трасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с британской коллегой Лиз Трасс вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе встречи будут затронуты состояние и перспективы российско-британских отношений для поиска путей их нормализации и активизации двустороннего сотрудничества.

«Имеется в виду также предметно обсудить тематику европейской безопасности, прежде всего, ключевой для обеспечения стабильности на европейском пространстве вопрос - о выработке долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности Российской Федерации», - пояснили в МИД.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что будут затронуты и другие актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Трасс прибыла в Москву с двухдневным визитом в среду, 9 февраля. Переговоры глав МИД состоятся 10 февраля, в День дипломатического работника. В российской столице глава британского МИД также посетит Московский государственный университет, где поприсутствует на занятиях по математике и физике.