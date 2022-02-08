В Кремле заявили, что войска РФ вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии

В Кремле заявили, что российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после учений в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло», - заявил Песков журналистам.

Он добавил, что речь идет о союзных учениях. При этом, по словам Пескова, подразумевается, что по их завершении войска должны вернуться в постоянные места дислокации.

Ранее Звезда показывала, как как проходит подготовка к учениям «Союзная решимость - 2022».

Также были показаны кадры прибытия в Белоруссию С-400 «Триумф».

Материал подготовил Тимур Шерзад