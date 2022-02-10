Су-25 ВКС РФ «уничтожили» наземные цели на учениях «Союзная решимость - 2022»

Экипажи Су-25 ВКС России отработали имитацию авиаудара по наземным целям на полигоне в Брестской области в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022», сообщает Минобороны России.

«Экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили задачи по обнаружению замаскированных объектов, обозначающих пункты управления, бронированную и автомобильную технику условного противника», - говорится в сообщении.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Военные РФ и Белоруссии разыграют сценарий совместной оборонительной операции, отработают противодействие терроризму и отточат навыки по усилению госграницы.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин