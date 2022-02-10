В Кремле отказались присоединяться к ряду «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о проблемах с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине, заявил, что необходимо ориентироваться на официальные заявления МОК.

Также он подчеркнул, что в Кремле «не собираются присоединяться к стройному ряду кричальщиков и вопить направо и налево по теме допинг-проб».

«Ориентируемся на МОК, желаем ей и всем спортсменам золотых наград», - подытожил Песков.

Напомним, 7 февраля российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что именно из-за допинг-теста россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию.

Церемонию назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что эти данные являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.