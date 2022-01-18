Нарышкин заявил о заинтересованности РФ в добрососедстве с Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной. Об этом он сказал в ходе круглого стола по истории Украины в Москве.

«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа», - цитирует РИА Новости слова Нарышкина.

Ранее Нарышкин провел встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. После нее глава СВР рассказал, что отметил у американской стороны заинтересованность в сотрудничестве спецслужб на основе общепринятых принципов партнерства.