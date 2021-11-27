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Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе

Валентина Пескова
13:58 27.11.2021
Глава СВР считает, что России нужно сохранять выдержку на фоне провокационных заявлений со стороны США.
Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе.

По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, целью этого является попытка «толкнуть» мало контролируемую ими киевскую власть.

«США хотят с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Украина - во всей этой истории представляется просто расходным материалом», - заявил Нарышкин в эфире канала «Россия 1».

Глава ведомства считает, что для России сейчас единственно правильным решением является необходимость сохранять выдержку на фоне подобных явно спекулятивных заявлений и укреплять обороноспособность своей собственной страны.

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