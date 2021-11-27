В стране и мире Конфликт в Донбассе Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе Валентина Пескова Глава СВР считает, что России нужно сохранять выдержку на фоне провокационных заявлений со стороны США. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, целью этого является попытка «толкнуть» мало контролируемую ими киевскую власть. «США хотят с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Украина - во всей этой истории представляется просто расходным материалом», - заявил Нарышкин в эфире канала «Россия 1». Глава ведомства считает, что для России сейчас единственно правильным решением является необходимость сохранять выдержку на фоне подобных явно спекулятивных заявлений и укреплять обороноспособность своей собственной страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика