Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Глава СВР считает, что России нужно сохранять выдержку на фоне провокационных заявлений со стороны США.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе.
По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, целью этого является попытка «толкнуть» мало контролируемую ими киевскую власть.
«США хотят с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Украина - во всей этой истории представляется просто расходным материалом», - заявил Нарышкин в эфире канала «Россия 1».
Глава ведомства считает, что для России сейчас единственно правильным решением является необходимость сохранять выдержку на фоне подобных явно спекулятивных заявлений и укреплять обороноспособность своей собственной страны.