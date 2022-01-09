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Около 800 преступников участвовали в захвате аэропорта Алма-Аты 5 января

Алексей Курильченко
08:55 09.01.2022
По словам главы МВД, захватчики были хорошо организованы и дисциплинированы.
Около 800 преступников участвовали в захвате аэропорта Алма-Аты 5 января
© Фото: Тимур Батыршин, Sputnik, РИА Новости
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В захвате международного аэропорта Алма-Аты  5 января участвовали около 800 преступников. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что боевики были хорошо организованы и дисциплинированы.

«Это вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы, либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы», - сказал Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Силы контингента миротворческих сил ОДКБ совместно с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты 7 января. Миротворцы ОДКБ также оказывают помощь правоохранительным органам Казахстана в поддержании законности и правопорядка.

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