Около 800 преступников участвовали в захвате аэропорта Алма-Аты 5 января
По словам главы МВД, захватчики были хорошо организованы и дисциплинированы.
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В захвате международного аэропорта Алма-Аты 5 января участвовали около 800 преступников. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что боевики были хорошо организованы и дисциплинированы.
«Это вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы, либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы», - сказал Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24».
Силы контингента миротворческих сил ОДКБ совместно с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты 7 января. Миротворцы ОДКБ также оказывают помощь правоохранительным органам Казахстана в поддержании законности и правопорядка.