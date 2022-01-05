Участники протестов захватили аэропорт Алма-Аты в Казахстане

Аэропорт Алма-Аты захвачен участниками беспорядков в Казахстане. Блогер Алишер Еликбаев рассказал, что в службе безопасности аэропорта объявили от отмене рейсов. На данный момент блогер находится в гостинице возле аэродрома, хотя должен был вылететь из страны в ночь.

«Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет"», - передает слова Еликбаева Orda.kz.

Ранее протестующие сожгли здание Департамента полиции в Алма-Аты. Отмечается, что митингующие захватили оружие. Более того в СМИ появилась информация, что участники беспорядков сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана. В связи со складывающейся обстановкой в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что.