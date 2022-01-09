Опубликованы кадры ночной погрузки миротворческих сил ВДВ на Ан-124 для доставки в Казахстан.

Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома «Северный» в Иваново на аэродромы Казахстана.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.