Подразделения ВДВ РФ совершили марш в районы выполнения задач с аэродрома Жетыген в Казахстане

Подразделения ВДВ из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, можно наблюдать как после разгрузки российская колонна миротворцев ОДКБ совершила марш с казахстанского аэродрома Жетыген к местам дислокации. Отмечается, что после уяснения обстановки военнослужащие приступили к выполнению задач.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Ранее российские миротворцы были переброшены на казахстанские аэродромы Жетыген и Алматы самолетами военно-транспортной авиации из Московской, Ульяновской и Ивановской областей РФ.

Напомним, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года. В его состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов