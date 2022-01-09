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Подразделения ВДВ РФ совершили марш в районы выполнения задач с аэродрома Жетыген в Казахстане

07:00 09.01.2022
Ранее подразделения ВДВ из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ были переброшены в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов на территории РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения ВДВ из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, можно наблюдать как после разгрузки российская колонна миротворцев ОДКБ совершила марш с казахстанского аэродрома Жетыген к местам дислокации. Отмечается, что после уяснения обстановки военнослужащие приступили к выполнению задач.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Ранее российские миротворцы были переброшены на казахстанские аэродромы Жетыген и Алматы самолетами военно-транспортной авиации из Московской, Ульяновской и Ивановской областей РФ. 

Напомним, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года. В его состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. 

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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