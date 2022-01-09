В стране и мире Назарбаев сам решил передать пост главы Совбеза Токаеву Алексей Курильченко Отмечается, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад». © Фото: Владислав Воднев, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно принял решение передать пост президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай. «Так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», - цитирует слова Укибая Sputnik Казахстан. Он также отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации. Ранее стало известно, что Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика