В МВД РФ заявили об отсутствии необходимости ставить в паспорте отметку о браке и детях

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации брака и наличии детей отпала в связи с хранением основных данных о населении в электронном виде, сообщили в МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД сообщали, что с 1 июля 2022 года сроки оформления российского паспорта будут сокращены до пяти дней.

Незадолго до этого начальник Управления внутренней миграции ГУ МВД России по городу Москве Дмитрий Сергиенко поделился «секретными» особенностями паспорта гражданина Российской Федерации.