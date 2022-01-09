Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МВД РФ заявили об отсутствии необходимости ставить в паспорте отметку о браке и детях

Алиса Кононенко
05:54 09.01.2022
Это связано с тем, что все основные сведения о населении теперь хранятся в электронном виде.
В МВД РФ заявили об отсутствии необходимости ставить в паспорте отметку о браке и детях
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Читайте нас на:

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации брака и наличии детей отпала в связи с хранением основных данных о населении в электронном виде, сообщили в МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД сообщали, что с 1 июля 2022 года сроки оформления российского паспорта будут сокращены до пяти дней. 

Незадолго до этого начальник Управления внутренней миграции ГУ МВД России по городу Москве Дмитрий Сергиенко поделился «секретными» особенностями паспорта гражданина Российской Федерации. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:50 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме под Костромой
04:51 В стране и мире
СМИ: актер Илья Глинников пропал в Казахстане
04:16 В стране и мире
Киевский политолог назвал выгоду запуска «Северного потока - 2» для Украины
01:50 В стране и мире
Видео
СМИ: шесть человек погибли при обрушении скалы на озере Фурнаш в Бразилии
23:01 В стране и мире
В МИД РФ посоветовали США «поднять себе настроение» перед переговорами в Женеве
Популярное
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.