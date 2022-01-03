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В МВД рассказали о «секретах» российского паспорта

Марина Крижановская
05:25 03.01.2022
Страницы паспорта, различные строки, водяные знаки и двухцветные нити - все это призвано максимально защитить паспорт от подделки и сообщить дополнительную информацию о владельце.
В МВД рассказали о «секретах» российского паспорта
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Начальник Управления внутренней миграции ГУ МВД России по городу Москве Дмитрий Сергиенко поделился «секретными» особенностями паспорта гражданина Российской Федерации. Так, на второй странице паспорта содержатся две прямоугольных типографских метки, различимые на просвет. Они служат для ориентирования головы по фотографии.

«Бланк российского паспорта сшит по всей длине корешка двухцветной нитью с пунктирным свечением в ультрафиолетовом излучении. Внутренние страницы бланка паспорта гражданина имеют видимое на просвет изображение общего водяного знака, содержащего при рассмотрении в проходящем свете объемные начертания букв «РФ», - сообщил начальник УВМ ГУ МВД РФ «Вечерней Москве».

Он рассказал, что строчка, где содержится информация о фамилии владельца, состоит из крошечных букв. Это является «защитным элементом бланка паспорта» и располагается на второй и третьей страницах паспорта.

Поясняя, зачем нужен на второй странице код подразделения, представитель МВД сообщил, что 6-значный код позволяет быстро определить место выдачи паспорта.

«Код подразделения - это цифровой код, закрепленный за конкретным подразделением по вопросам миграции. В нем содержится информация о подразделении», - сообщил Сергиенко.

Дмитрий Сергиенко добавил, что строка «Личный код» является своего рода «анахронизмом» 1997 года. Она была придумана во время утверждения очередного бланка паспорта для учета количества населения России. Предлагаемый законопроект «О государственном регистре населения РФ» подразумевал присваивание идентификационного номера в данной графе. Впоследствии этот закон принят не был.

Комментируя вопрос о недействительности паспорта в случае проставления заметки ручкой на его полях владельцем, а также если паспорт будет порван или испачкан, начальник столичного УВМ ГУ МВД сообщил, что такой паспорт является недействительным.

«Важно понимать, что паспорт, в который внесены непредусмотренные законодательством сведения, отметки или записи, является недействительным», - сказал он.

Также необходимо заменить паспорт «в случае непригодности его для дальнейшего использования».

«Например, паспорт не пригоден в случае нарушения элементов защиты бланка или в случае повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта. К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», - дополняет Дмитрий Сергиенко.

Также он сообщает, что в случае невозможности однозначного визуального определения всех или отдельных указанных сведений в паспорте, документ необходимо будет заменить.

Ранее россиянам рассказали, что будет с бумажным паспортом после выдачи электронного. Так, получение цифрового и заграничного паспортов никак не связаны друг с другом и оба документа будут иметь разную юридическую силу.

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