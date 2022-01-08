С лета паспорт РФ можно будет оформить за пять дней

С 1 июля сроки оформления российского паспорт будут сокращены до пяти дней. Об этом сообщили в МВД России. Отмечается, что данный срок будет установлен и при введении паспорта с электронным носителем.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», - цитирует ТАСС сообщение МВД.

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней по месту жительства и 30 дней в других случаях.

Начальник Управления внутренней миграции ГУ МВД России по городу Москве Дмитрий Сергиенко поделился «секретными» особенностями паспорта гражданина Российской Федерации. Он рассказал, что строчка, где содержится информация о фамилии владельца, состоит из крошечных букв. Это является «защитным элементом бланка паспорта» и располагается на второй и третьей страницах паспорта.