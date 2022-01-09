Опубликовано видео погрузки техники российских миротворцев ОДКБ на аэродроме Северный

На аэродроме Северный в Ивановской области продолжается погрузка техники ВДВ на военно-транспортные самолеты, убывающие в Казахстан.

На опубликованном Минобороны видео можно наблюдать, как военнослужащие подразделений ВДВ осуществляют погрузку. Далее техника будет доставлена на аэродромы Алматы и Житыген в Казахстане.

Как сообщили в военном ведомстве, в настоящий момент продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ создало воздушную группировку из более 75 самолетов военно-транспортной авиации, которая круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в республику.

Напомним, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года. В его состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов