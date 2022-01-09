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Полиция Казахстана попросила жителей информировать о «сомнительных лицах»

Марина Крижановская
04:39 09.01.2022
Уточняется, что просят информировать о каких-либо провокаторах и мародерах.
Полиция Казахстана попросила жителей информировать о «сомнительных лицах»
© Фото: Sputnik РИА Новости
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Правоохранительные органы Республики Казахстан обратились к населению с просьбой «сообщать о сомнительных лицах». В качестве способа связи указан номер колл-центра Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Полицейские попросили жителей Нур-Султана сообщать о "сомнительных лицах". Если что-либо известно о провокаторах/мародерах, нужно звонить в сall-центр Генпрокуратуры: 115», - сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

По последним данным МВД, количество пострадавших в ходе протестов в Казахстане возросло до 748. Также согласно официальным данным, число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате массовых антиправительственных акций в Казахстане выросло до 18.

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