Полиция Казахстана попросила жителей информировать о «сомнительных лицах»
Уточняется, что просят информировать о каких-либо провокаторах и мародерах.
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Правоохранительные органы Республики Казахстан обратились к населению с просьбой «сообщать о сомнительных лицах». В качестве способа связи указан номер колл-центра Генеральной прокуратуры Казахстана.
«Полицейские попросили жителей Нур-Султана сообщать о "сомнительных лицах". Если что-либо известно о провокаторах/мародерах, нужно звонить в сall-центр Генпрокуратуры: 115», - сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
По последним данным МВД, количество пострадавших в ходе протестов в Казахстане возросло до 748. Также согласно официальным данным, число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате массовых антиправительственных акций в Казахстане выросло до 18.