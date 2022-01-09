Полиция Казахстана попросила жителей информировать о «сомнительных лицах»

По последним данным МВД, количество пострадавших в ходе протестов в Казахстане возросло до 748 . Также согласно официальным данным, число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате массовых антиправительственных акций в Казахстане выросло до 18.

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