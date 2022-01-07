Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 18

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило об увеличении числа погибших сотрудников правоохранительных органов до 18 человек. Все они погибли в результате столкновений с участниками протестных акций и беспорядков в республике.

«Задержано 2298 человек. Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии», - приводятся последние цифры от МВД в Telegram-канале Tengrinews.kz.

Ранее Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения боевиков.