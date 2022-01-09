Минобороны РФ показало ночной вылет Ил-76 с техникой ВДВ в Казахстан с аэродрома Чкаловский

Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов Московской и Ивановской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.

На видео, опубликованном ведомством, можно наблюдать как загруженные техникой самолеты Ил-76 ночью взлетают с аэродрома Чкаловский. Затем они приземлятся на аэродромы Алматы и Житыген в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в составе воздушной группировки, созданной Минобороны РФ для круглосуточной переброски подразделений и техники российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, задействовано более 70 самолетов Ил-76.

Напомним, подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли в Казахстан, где приступили к выполнению поставленных задач. Основными из них являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Материал подготовили Алиса Кононенко и Николай Баранов