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Более 75 военно-транспортных самолетов доставляют российских миротворцев в Казахстан

05:01 08.01.2022
В состав воздушной группировки входят более семидесяти самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.
Более 75 военно-транспортных самолетов доставляют российских миротворцев в Казахстан
© Фото: Минобороны РФ
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Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 75 самолетов военно-транспортной авиации круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в ведомстве.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента которые ранее прибыли в Казахстан, уже приступили к выполнению поставленных задач. 

Сообщается, что для переброски сил и техники задействованы более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.  

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать  с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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