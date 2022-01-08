Более 75 военно-транспортных самолетов доставляют российских миротворцев в Казахстан

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 75 самолетов военно-транспортной авиации круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в ведомстве.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента которые ранее прибыли в Казахстан, уже приступили к выполнению поставленных задач.

Сообщается, что для переброски сил и техники задействованы более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов