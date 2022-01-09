Ученый рассказал о способности омикрон-штамма объединяться с другими вариантами COVID-19

Омикрон-штамм COVID-19 может объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента. Такое заявление сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Специалист, в частности, напомнил, что приблизительно месяц тому назад основным штаммом коронавирусной инфекции в мире был «дельта», но потом его стал вытеснять «омикрон».

«Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека», - объяснил ученый в беседе с Ura.ru.

Вирусолог добавил, что у омикрон-штамма получилось «выхватить» целый фрагмент другого вируса, вероятнее всего, простудного.

«Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка... Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка», - раскрыл подробности Чепурнов.

По словам эксперта, раньше штаммы образовывались, меняя одну «букву». Это значит, что изменялась аминокислота, но не геном. А вставка из другого вируса в «омикроне», утверждает ученый, может говорить о способности данного варианта инфекции обмениваться генетическим материалом с другими штаммами COVID-19.

«Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого», - резюмировал Александр Чепурнов.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила на территории Кипра новый вариант коронавируса, который совмещает в себе признаки штаммов «дельта» и «омикрон».

Специалисты из ЮАР, в свою очередь, пришли к выводу, что появление в мире нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» - показатель того, что самая критическая фаза пандемии COVID-19 скоро закончится.