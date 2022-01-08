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На Кипре обнаружен гибрид штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон»

Елизавета Потейчук
18:35 08.01.2022
Новый вариант инфекции обнаружен в 25 образцах, взятых на острове.
На Кипре обнаружен гибрид штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон»
© Фото: George Christophorou, XinHua, Globallookpress
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Группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила на территории страны новый вариант коронавирусной инфекции, который является совмещает в себе признаке ранее найденных штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщил заведующий этой лабораторией Леонтиос Кострикис.

По словам Кострикиса, новый вариант COVID-19 имеет генетическую основу как у «дельты», но некоторые мутации у него аналогичные с омикрон-штаммом. Ученый отметил, что у «омикрона» 30 мутаций, и «10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», - цитирует ТАСС слова вирусолога.

Исследователи дали название новому штамму - «дельтакрон». Кострикис добавил, что данный вариант коронавируса был обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре. Одиннадцать образцов были получены у людей с симптомами коронавируса, а остальные 14 - у обычных жителей.

Ранее биолог предупредила о возможном тандеме штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта». Анча Баранова объяснила, что имеется в виду остаточный иммунитет, который уже есть у людей, ранее болевших одним подвидом коронавируса, и в связи с этим, обладающим небольшой устойчивостью к другому.

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