Ученые из ЮАР предрекли окончание острой фазы COVID-19 из-за «омикрона»

Южноафриканские ученые пришли к выводу, что появление в мире нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» - показатель того, что самая критическая фаза COVID-19 скоро закончится. Исследователи из Академического больничного комплекса имени Стива Бико проанализировали записи 466 пациентов, которые заболели коронавирусом во время текущей волны, а также 3976 записей предыдущих случаев болезни.

«Волна инфекции двигалась с “беспрецедентной скоростью” и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем ранние штаммы, об этом свидетельствует исследование пациентов, инфицированных COVID-19, проведенное в крупной больнице южноафриканского города, где была зафиксирована первая вспышка “омикрона”», - пишет Bloomberg со ссылкой на ученых.

По мнению ученых, если подобная «модель» сохранится и будет повторяться во всем мире, «мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» в регионах России зарегистрированы у тех, кто не покидал страну. Мурашко также отметил более высокую эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» на фоне западных препаратов.