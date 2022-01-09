«Шансы есть всегда»: замглавы МИД РФ оценил перспективы переговоров с США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что всегда есть шансы для достижения договоренностей на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросам безопасности. Напомним, что ранее замглавы МИД сказал, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США.

«Шансы есть всегда», - цитирует РИА Новости слова Рябкова.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона не настроена оптимистично на переговоры по безопасности с Россией. Он же отметил, что Вашингтон будет оценивать именно «действия Кремля, а не публичные комментарии».