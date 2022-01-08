Белый дом: США отправятся на переговоры с РФ в Женеве без оптимизма

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона не настроена оптимистично на переговоры по безопасности с Россией, которые пройдут в Женеве. Он же отметил, что Вашингтон будет оценивать именно «действия Кремля, а не публичные комментарии».

«Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», - отметил чиновник.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул непричастность США к событиям в Казахстане. По его словам, задавать вопросы по поводу влияния массовых беспорядков в Республике на ситуацию вокруг Украины и переговоры РФ и США о стратегической стабильности «нужно в Кремле».

«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», - передает РИА Новости слова представителя администрации.

Во время телефонного брифинга чиновник также заявил, что Вашингтон готов обсудить с Россией возможность ограничения масштабов военных учений, включая стратегические бомбардировщики. Также, с его слов, в США не планируют размещать наступательные ракетные вооружения на территории Украины.