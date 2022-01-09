Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских за отвагу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и сотрудников полиции, погибших в ходе массовых антиправительственных акций. Все люди, которые названы в их числе, посмертно представлены к госнаградам, включая орден «Доблесть» второй и третьей степеней и медаль «За отвагу».

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <...>», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента Казахстана.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Так, от должностей освобождены Марат Осипов и Даулет Ергожин. Кроме того, Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков.