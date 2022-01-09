В стране и мире Токаев освободил от должностей двух зампредов КНБ Казахстана Елизавета Потейчук От должностей освобождены Марат Осипов и Даулет Ергожин. © Фото: Kazakhstan's presidential press XinHua Globallookpress Читайте нас на: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Отмечается, что от должностей освобождены Марат Осипов и Даулет Ергожин. «Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Казахстана. Ранее пресс-секретарь президента Республики Берик Уали анонсировал в государстве кадровые перестановки. Кроме того, по данным СМИ, Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика