В стране и мире Токаев объявил 10 января днем траура по жертвам беспорядков Алексей Курильченко Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. © Фото: Kazakh presidential website, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. «В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», - написал Уали в Facebook. По данным на 7 января, в результате столкновения в Казахстане погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще 748 правоохранителей пострадало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика