Токаев объявил 10 января днем траура по жертвам беспорядков
Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.
© Фото: Kazakh presidential website, XinHua, Globallookpress
Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», - написал Уали в Facebook.
По данным на 7 января, в результате столкновения в Казахстане погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще 748 правоохранителей пострадало.