Актер Илья Глинников найден живым в горах Алма-Аты
Артиста направили в аэропорт, откуда он вернется на Родину.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Российский актер Илья Глинников найден живым и невредимым в лагере в горах Алма-Аты. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС
Как сообщает Sputnik Казахстан, Глинникова, вместе с другими туристами, направили в аэропорт, откуда он вернется домой. Все время, пока в стране шли протесты, он находился в горном лагере.
По данным СМИ, артист прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар. Третьего января он перестал выходить на связь