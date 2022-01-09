Актер Илья Глинников найден живым в горах Алма-Аты

Российский актер Илья Глинников найден живым и невредимым в лагере в горах Алма-Аты. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС

Как сообщает Sputnik Казахстан, Глинникова, вместе с другими туристами, направили в аэропорт, откуда он вернется домой. Все время, пока в стране шли протесты, он находился в горном лагере.

По данным СМИ, артист прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар. Третьего января он перестал выходить на связь