Актер Илья Глинников вылетит из Алма-Аты вывозным бортом

Российский актер Илья Глинников вылетит из Алма-Аты в воскресенье вывозным бортом. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«Полчаса назад была информация от волонтеров, что в аэропорту группа (Глинникова - прим.ред.) проходит процедуру регистрации, чтобы вернуться домой», - цитирует РИА Новости сообщение ДЧС.

По данным СМИ, артист прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар. Третьего января он перестал выходить на связь. Позже, 9 января, он был найден. Все это время актер проводил в лагере в горах.