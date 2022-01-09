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Актер Илья Глинников вылетит из Алма-Аты вывозным бортом

Алексей Курильченко
11:41 09.01.2022
На данный момент группа артиста проходит регистрацию в аэропорту.
Актер Илья Глинников вылетит из Алма-Аты вывозным бортом
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Российский актер Илья Глинников вылетит из Алма-Аты в воскресенье вывозным бортом. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«Полчаса назад была информация от волонтеров, что в аэропорту группа (Глинникова - прим.ред.) проходит процедуру регистрации, чтобы вернуться домой», - цитирует РИА Новости сообщение ДЧС.

По данным СМИ, артист прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар. Третьего января он перестал выходить на связь. Позже, 9 января, он был найден. Все это время актер проводил в лагере в горах.

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