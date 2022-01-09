В стране и мире Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки в стране Елизавета Потейчук До этого стало известно, что Токаев объявит кандидатуру нового премьер-министра. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали анонсировал в государстве кадровые перестановки. Напомним, что 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении представить кандидатуру нового премьер-министра Казахстана. «11 января будут кадровые перестановки, без слов», - цитирует РИА Новости слова Уали. Ранее президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Согласно данным на 7 января, в результате массовых антиправительственных акций погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, еще 748 человек числятся пострадавшими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика