Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки в стране
До этого стало известно, что Токаев объявит кандидатуру нового премьер-министра.
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Пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали анонсировал в государстве кадровые перестановки. Напомним, что 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении представить кандидатуру нового премьер-министра Казахстана.
«11 января будут кадровые перестановки, без слов», - цитирует РИА Новости слова Уали.
Ранее президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Согласно данным на 7 января, в результате массовых антиправительственных акций погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, еще 748 человек числятся пострадавшими.