Опубликованы кадры с места приземления Ил-76 с россиянами из Алма-Аты

На аэродром Чкаловский приземлился самолет ВКС РФ со ста россиянами на борту. Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев показал кадры выгрузки пассажиров, прибывших из казахстанской Алма-Аты.

Судя по кадрам, россияне на данный момент загружаются в специальные автобусы, которые доставят их до здания аэродрома. Кроме того, с минуты на минуту должно приземлиться и второе воздушное судно, которое выполняет рулевку в воздухе.

Напомним, что российские граждане в Алма-Ате проводили новогодние праздники, находясь у родственников и в туристических поездках. Сообщается, что соотечественники оставались в гостиницах города после прекращения казахстанского аэропорта на фоне обострения ситуации в Республике.