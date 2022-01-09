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Военный самолет с россиянами приземлился на аэродроме Чкаловский из Алма-Аты

Елизавета Потейчук
15:59 09.01.2022
Россияне находились в Казахстане в туристической поездке и у родственников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолет ВКС России доставил в Москву 100 граждан РФ из Алма-Аты. Отмечается, что люди находились в Казахстане у родственников и в туристической поездке.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кадры момента посадки самолета публикует «Звезда». Ранее самолеты ВКС России вернули еще 25 россиян из Алма-Аты.  Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в казахстанский город на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. В результате обострения ситуации в Республике и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались в одной из гостиниц города. 

Кроме того, Наталья Струтинская, проживавшая в Казахстане, в российском аэропорту рассказала «Звезде» о происходившем в стране. К самому факту протестов и погромов женщина относится негативно.

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