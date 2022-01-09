Вернувшаяся из Казахстана рассказала о происходившем в стране

Наталья Струтинская, проживавшая в Казахстане, в российском аэропорту рассказала о происходившем в стране. По ее словам, из-за резкого обрыва связи никто около суток не мог понять что происходит.

«Когда все началось, я была у себя дома в Казахстане. У нас резко оборвалась связь, оборвался интернет - я еще даже не знала что происходит. Мы сутки были вообще без связи. Уже потом из российских новостей по спутниковому ТВ мы узнали о ситуации. Затем нам дозировано давали интернет, но ни больницы, ни такси не работали. Но в нашем городе было спокойно», - рассказал Наталья.

К самому факту протестов и погромов женщина относится негативно.

«Зачем крушить машины скорой помощи, грабить магазины, банкоматы? Это уже вандализм. Я считаю, что это преступники. Митинг должен быть мирный. А когда машины скорой помощи переворачивают, ни к чему хорошему это не приведет», - отметила Наталья.

Ранее один из пилотов, находившийся в аэропорту Алма-Аты во время погромов 5 января, рассказал, что радикалы пытались проникнуть в самолеты, которые находились на взлетной полосе. Один из самолетов не успел вылететь в РФ и простоял всю ночь с пассажирами внутри.