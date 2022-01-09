Делегация РФ прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вместе в российской межведомственной делегацией прибыл в Женеву для участия в переговорах с американской стороной по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем Министра иностранных дел России С.А.Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», - говорится в сообщении.

Рябков заявлял, что Москва рассчитывает на достаточно быстрый результат в переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что до этого момента западные партнеры высказывали Москве лишь абстрактные комментарии о том, что главное - диалог, и что Россия должна осуществить деэскалацию.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона не настроена оптимистично на переговоры по безопасности с Россией, которые пройдут в Женеве. Он же отметил, что Вашингтон будет оценивать именно «действия Кремля, а не публичные комментарии».