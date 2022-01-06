МИД России озвучил ожидания от переговоров с США по гарантиям безопасности

Москва рассчитывает на достаточно быстрый результат в переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы проведем первое установочное мероприятие на следующей неделе, объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе. Главное нам на нынешнем отрезке - разобраться с позицией оппонентов», - заявил Рябков в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что до этого момента западные партнеры высказывали Москве лишь абстрактные комментарии о том, что главное - диалог, и что Россия должна осуществить деэскалацию.

«В таком подходе очень мало рациональных зерен по причине того, о чем мы говорили многократно, а именно безостановочного, крайне интенсивного военного и геополитического освоения натовцами территории вблизи наших рубежей и появления там соответствующих систем вооружений, активизации учений и так далее», - отметил Рябков.

По словам замглавы МИД, сейчас для России резко изменилась ситуация в сфере безопасности, поэтому возникла потребность в срочном запуске этого процесса в соответствии с указаниями президента.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США надеются на предстоящих 10 января переговорах с Россией найти точки соприкосновения.