Армия Самолеты Ан-124 продолжают переброску миротворческого контингента в Казахстан Тяжелые транспортные самолеты осуществляют переброску из подмосковного аэропорта Чкаловский. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» с аэродрома Чкаловский в Московской области продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Республики Казахстан. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Ранее на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика