Под Иваново началась погрузка сил ВДВ для выполнения задач в Казахстане

На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 ода, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республик Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев