Опубликовано видео погрузки техники российских миротворцев ОДКБ на аэродроме Чкаловский

Минобороны РФ опубликовало видео погрузки техники для российских миротворцев ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области.

На кадрах видно, как подразделения ВДВ осуществляют погрузку штатной техники и вооружения на самолеты военно-транспортной авиации. После завершения погрузки техника будет доставлена в Казахстан.

Ранее миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан для выполнения ряда задач. Основными являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов