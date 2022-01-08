СМИ: террористы в Казахстане могут маскироваться под силовиков

По данным СМИ, группы преступников в Казахстане могут совершить провокации, используя обмундирование сотрудников силовых структур. Поэтому гражданам страны следует проявлять осторожность во время проведения контртеррористической операции. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

«Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность. Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения», - цитирует РИА Новости слова источника.

По его данным, преступники уже выдавали себя за правоохранителей для совершения ряда нападений.

«К примеру, военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области, отбитое накануне», - отметил источник.

Вооруженные протестующие предприняли попытку штурма СИЗО в казахстанском Талдыкоргане вчера, 7 января. Атаку митингующих при этом удалось отбить силами правопорядка. Число напавших на СИЗО составляло 15 человек, один из них ликвидирован, один ранен.