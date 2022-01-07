Стали известны подробности атаки на СИЗО в Казахстане

Стали известны подробности нападения вооруженных лиц на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане. Об этом сообщает паблик ORDA со ссылкой на местное МВД.

15 неустановленных лиц предприняли попытку штурма учреждения, но получили отпор и отступили. Нападающие передвигались на автомобилях. В результате неудавшегося нападения погибли один сотрудник СИЗО и один нападавший. Ранеными оказались трое сотрудников и один атакующий.

Ранее неизвестные также попытались проникнуть в военную часть в Казахстане. После произведения предупредительных выстрелов они предпочли скрыться.