Стали известны подробности атаки на СИЗО в Казахстане
15 неустановленных лиц на автомобилях предприняли попытку атаковать учреждение, но получили отпор и отступили.
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Стали известны подробности нападения вооруженных лиц на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане. Об этом сообщает паблик ORDA со ссылкой на местное МВД.
15 неустановленных лиц предприняли попытку штурма учреждения, но получили отпор и отступили. Нападающие передвигались на автомобилях. В результате неудавшегося нападения погибли один сотрудник СИЗО и один нападавший. Ранеными оказались трое сотрудников и один атакующий.
Ранее неизвестные также попытались проникнуть в военную часть в Казахстане. После произведения предупредительных выстрелов они предпочли скрыться.