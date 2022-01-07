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В Казахстане вооруженные люди предприняли попытку штурма СИЗО

Егор Левин
12:15 07.01.2022
На кадрах видео, снятого неподалеку от места событий, слышен звук сирены и видны силуэты передвигающихся людей.
© Видео: Zilla57826895, Twitter © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные протестующие предприняли попытку штурма СИЗО в казахстанском Талдыкоргане. В районе слышался звук сигнальной сирены. Об этом сообщает МИР 24 в своем паблике.

Атаку митингующих при этом удалось отбить силами правопорядка. По сообщениям местного МВД, число напавших на СИЗО составляло 20 человек, и все они были одеты в камуфляж. Один из них ликвидирован, один ранен.

На кадрах видео, снятого неподалеку от места событий, слышен звук сирены и видны силуэты передвигающихся людей. Ролик опубликован в Twitter.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ правоохранителям стрелять на поражение по террористам, действующим в стране. Он также отметил, что операция против несложивших оружие боевиков продолжается.

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