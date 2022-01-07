В Казахстане вооруженные люди предприняли попытку штурма СИЗО

Вооруженные протестующие предприняли попытку штурма СИЗО в казахстанском Талдыкоргане. В районе слышался звук сигнальной сирены. Об этом сообщает МИР 24 в своем паблике.

Атаку митингующих при этом удалось отбить силами правопорядка. По сообщениям местного МВД, число напавших на СИЗО составляло 20 человек, и все они были одеты в камуфляж. Один из них ликвидирован, один ранен.

На кадрах видео, снятого неподалеку от места событий, слышен звук сирены и видны силуэты передвигающихся людей. Ролик опубликован в Twitter.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ правоохранителям стрелять на поражение по террористам, действующим в стране. Он также отметил, что операция против несложивших оружие боевиков продолжается.