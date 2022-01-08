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По факту пожара в кузбасском пансионате возбуждено уголовное дело

Алиса Кононенко
06:02 08.01.2022
Назначены необходимые экспертизы, которые установят причины гибели четырех человек и возникновения пожара.
По факту пожара в кузбасском пансионате возбуждено уголовное дело
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По факту пожара в частном пансионате для престарелых людей «Золотой век» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК по Кемеровской области.

«По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины », - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что по предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Сейчас следователи работают с владельцем пансионата.

Отмечается, что изъяты документы, а также назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, которые должны установить причины смерти людей и возникновения пожара.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что постояльцы пансионата распределены по другим учреждениям Кемеровской области и обеспечены питанием. 

Расследование находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

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