По факту пожара в кузбасском пансионате возбуждено уголовное дело

По факту пожара в частном пансионате для престарелых людей «Золотой век» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК по Кемеровской области.

«По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины », - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что по предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Сейчас следователи работают с владельцем пансионата.

Отмечается, что изъяты документы, а также назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, которые должны установить причины смерти людей и возникновения пожара.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что постояльцы пансионата распределены по другим учреждениям Кемеровской области и обеспечены питанием.

Расследование находится на контроле прокуратуры Кузбасса.