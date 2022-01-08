В стране и мире Корреспондент рассказал подробности о пожаре в кузбасском пансионате Алиса Кононенко Сообщается о четверых погибших. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век», по предварительным данным погибли четыре человека. На месте происшествия побывал корреспондент «Звезды» Михаил Захаров. «Известно о четверых погибших. Остальные проживающие были перевезены в другие пансионаты, сообщается, что они обеспечены горячей едой и распределены по разным точкам Кемеровской области», - сообщил журналист. По его словам, сейчас продолжаются следственные действия. Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в пансионате могло стать короткое замыкание электропроводки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика