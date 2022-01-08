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Корреспондент рассказал подробности о пожаре в кузбасском пансионате

Алиса Кононенко
05:36 08.01.2022
Сообщается о четверых погибших.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век», по предварительным данным погибли четыре человека. На месте происшествия побывал корреспондент «Звезды» Михаил Захаров.

«Известно о четверых погибших. Остальные проживающие были перевезены в другие пансионаты, сообщается, что они обеспечены горячей едой и распределены по разным точкам Кемеровской области», - сообщил журналист.

По его словам, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в пансионате могло стать короткое замыкание электропроводки.  

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