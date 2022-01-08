Названа возможная причина пожара в кузбасском пансионате
Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
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Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в кузбасском пансионате, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа.
«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - цитирует «Интерфакс» слова сотрудника ЕДДС.
По его словам, в здании пансионата на момент происшествия находились около 48 человек. Все они были эвакуированы и вернулись после того как пожар был потушен, а помещения проветрены.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век».