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Названа возможная причина пожара в кузбасском пансионате

Алиса Кононенко
01:18 08.01.2022
Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Названа возможная причина пожара в кузбасском пансионате
© Фото: mchs.gov.ru
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Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в кузбасском пансионате, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа.

«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - цитирует «Интерфакс» слова сотрудника ЕДДС.

По его словам, в здании пансионата на момент происшествия находились около 48 человек. Все они были эвакуированы и вернулись после того как пожар был потушен, а помещения проветрены.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век».  

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