В США рассчитывают на новые переговоры с РФ по безопасности после Женевы

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Соединенными Штатами рассматривается возможность проведения еще одной встречи по гарантиям безопасности. Напомним, что на 10 января запланированы переговоры между Российской Федерацией и США в Швейцарии (Женеве).

«Мы надеемся, что сможем относительно быстро провести после этой встречи заседания рабочей группы по вопросам безопасности и еще одно пленарное заседание», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что целью США в предстоящих в Женеве переговорах является намерение «к концу дня выявить несколько вопросов, по которым может быть достаточно точек соприкосновения для продолжения обсуждений».

В конце 2021 года Владимир Путин и Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: в Женеве, в Брюсселе (по линии Россия - НАТО), и Вене (по линии ОБСЕ).