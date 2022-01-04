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В Госдепе заявили, что США хотят найти точки соприкосновения с РФ в Женеве

Марина Крижановская
23:19 04.01.2022
Однако американская сторона не исключает возможности очередного введения санкций.
В Госдепе заявили, что США хотят найти точки соприкосновения с РФ в Женеве
© Фото: pexels.com
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США надеются на предстоящих 10 января переговорах с Россией найти точки соприкосновения. Напомним, что предстоящие в Женеве переговоры будут касаться обсуждения предложенных Россией гарантий безопасности в отношении Запада и НАТО.

«В Женеве мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения и основные опасения, лежащие в их основе. Мы ответим и выразим свои собственные опасения, у нас их много», - цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Прайс также добавил, что целью США является намерение «к концу дня выявить несколько вопросов, по которым может быть достаточно точек соприкосновения для продолжения обсуждений».

Также он подчеркнул уверенность США в том, что между ними и их союзниками есть единогласное общее решение относительно возможности введения новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину.

Ранее в Кремле заявляли, что идея о системе гарантий безопасности в отношении Запада и НАТО является инициативой президента РФ Владимира Путина.

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