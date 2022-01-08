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Си Цзиньпин: внешние силы подстрекают к «цветной революции» в Казахстане

Марина Крижановская
05:18 08.01.2022
Казахстан сейчас и всегда является «братским соседом и постоянным стратегическим партнером» Китая.
Си Цзиньпин: внешние силы подстрекают к «цветной революции» в Казахстане
© Фото: t.meshot_shot Globallookpress
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил послание президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву, в котором выразил свою солидарность с народом Казахстана. Си Цзиньпин сообщил, что Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в центральноазиатской республике. Он добавил, что внешние агрессоры «умышленно подстрекают к "цветной революции" в Казахстане».

«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане», - цитирует РИА Новости сообщение Центрального телевидения Китая.

Китайский лидер отметил, что президент Казахстана проявил себя как ответственный и мужественный лидер народа, доверившего власть Токаеву.

«В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу. В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом», – обратился Си Цзиньпин к Токаеву.

Также Генсек компартии Китая обозначил готовность китайской стороны «оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями».

«Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями», - заявил он.

Лидер КНР заявил, что против любых попыток и подрыва дружбы Китая и Казахстана, добавив, что поднебесная не смотря ни на что остается «надежным другом и верным партнером» Казахстана.

Ранее президенты Казахстана и Белоруссии обсудили обстановку в Казахстане и процесс реализации решения о направлении в страну Коллективных миротворческих сил. Александр Лукашенко заявил о полной поддержке Казахстана. Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за помощь в преодолении кризиса.

В декабре министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружба Китая с Россией не ослабнет ни при каких обстоятельствах. Он напомнил, что всеобъемлющее партнерство между КНР и РФ успешно выдержало многочисленные испытания.

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