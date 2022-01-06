Генсек ОДКБ провел телефонные переговоры с главами Белоруссии и Казахстана

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась переговорил по телефону с главами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.

Участники переговоров обсудили обстановку в Казахстане и процесс реализации решения о направлении в страну Коллективных миротворческих сил. Лукашенко заявил о полной поддержке Казахстана, его казахстанский коллега, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за помощь в преодолении кризиса.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил является охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия в стабилизации обстановки.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассматривают события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственного подрыва безопасности и целостности страны. Как отметили в пресс-службе ведомства, организаторы беспорядков изначально планировали использовать для осуществления замысла подготовленные и организованные вооруженные формирования.