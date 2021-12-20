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Глава МИД КНР заявил, что дружба Китая с РФ не ослабнет ни при каких обстоятельствах

Кира Карон
07:00 20.12.2021
Ван И напомнил, что всеобъемлющее партнерство между Китаем и РФ успешно выдержало многочисленные испытания.
Глава МИД КНР заявил, что дружба Китая с РФ не ослабнет ни при каких обстоятельствах
© Фото: AP Photo, Mark Schiefelbein
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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.

Он отметил, что Пекин намерен поддерживать с Москвой равноправные взаимовыгодные отношения, совместными усилиями защищать глобальные мир и стабильность.

«Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами», - добавил глава МИД КНР.

Ван И отметил, что Китай и Россия «сплоченны как скала».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке. Кроме того, Путин подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, главы двух государств договорились о проведении переговоров и совместном участии в церемонии открытия зимней Олимпиады.

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