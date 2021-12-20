Глава МИД КНР заявил, что дружба Китая с РФ не ослабнет ни при каких обстоятельствах

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.

Он отметил, что Пекин намерен поддерживать с Москвой равноправные взаимовыгодные отношения, совместными усилиями защищать глобальные мир и стабильность.

«Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами», - добавил глава МИД КНР.

Ван И отметил, что Китай и Россия «сплоченны как скала».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке. Кроме того, Путин подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, главы двух государств договорились о проведении переговоров и совместном участии в церемонии открытия зимней Олимпиады.